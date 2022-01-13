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Збитки перевищили $1 млн: українські хакери атакували 50 іноземних компаній

Валентина Летяк редакторка стрічки
українські хакери атакувала 50 іноземних компаній

Група українських хакерів атакувала понад 50 компаній у країнах Європи та Америки. Попередньо, сума збитків перевищує $1 млн. Їхню діяльність викрила Кіберполіція спільно з СБУ та колегами з Великої Британії та США.

Організував групу 36-річний киянин, йому допомагала дружина та ще троє знайомих.

За допомогою шкідливого ПО типу Ransomware хакери криптували дані потерпілих. Вірус-вимагач завантажувався шляхом спам-розсилок на електронні скриньки. Викуп за відновлення доступу до даних отримували на криптогаманці троє виконавців.

Вони також допомагали іноземним хакерам, надаючи послуги з підміни IP-адрес користувачів.

Один з українських хакерів розшукувався правоохоронними органами інших держав, оскільки за допомогою вірусу отримував дані банківських карток клієнтів британських банків, а потім в інтернет-магазинах купув за їхні гроші різні товари.

Поліцейські спільно з правоохоронцями Великої Британії та США провели дев’ять обшуків у квартирах фігурантів та їхніх авто. Вилучено комп’ютери, телефони, банківські картки, флеш-накопичувачі та три автівки.

українські хакери атакувала 50 іноземних компаній
українські хакери атакувала 50 іноземних компаній
українські хакери атакувала 50 іноземних компаній
українські хакери атакувала 50 іноземних компаній
українські хакери атакувала 50 іноземних компаній
українські хакери атакувала 50 іноземних компаній
Збитки перевищили $1 млн: українські хакери атакували 50 іноземних компаній / 3 фотографии

Відкрито провадження за трьома статтями ККУ: ч. 2 ст. 361 – несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку, ч. 2 ст. 361-1 – створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут та ст. 209 – легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

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Джерело: Кіберполіція

Фото: Кіберполіція

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