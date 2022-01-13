Група українських хакерів атакувала понад 50 компаній у країнах Європи та Америки. Попередньо, сума збитків перевищує $1 млн. Їхню діяльність викрила Кіберполіція спільно з СБУ та колегами з Великої Британії та США.

Організував групу 36-річний киянин, йому допомагала дружина та ще троє знайомих.

За допомогою шкідливого ПО типу Ransomware хакери криптували дані потерпілих. Вірус-вимагач завантажувався шляхом спам-розсилок на електронні скриньки. Викуп за відновлення доступу до даних отримували на криптогаманці троє виконавців.

Вони також допомагали іноземним хакерам, надаючи послуги з підміни IP-адрес користувачів.

Один з українських хакерів розшукувався правоохоронними органами інших держав, оскільки за допомогою вірусу отримував дані банківських карток клієнтів британських банків, а потім в інтернет-магазинах купув за їхні гроші різні товари.

Поліцейські спільно з правоохоронцями Великої Британії та США провели дев’ять обшуків у квартирах фігурантів та їхніх авто. Вилучено комп’ютери, телефони, банківські картки, флеш-накопичувачі та три автівки.

Збитки перевищили $1 млн: українські хакери атакували 50 іноземних компаній / 3 фотографии

Відкрито провадження за трьома статтями ККУ: ч. 2 ст. 361 – несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку, ч. 2 ст. 361-1 – створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут та ст. 209 – легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.