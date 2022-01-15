Не запросили на свято: у Києві до квартири подружжя вдерлися бандити у балаклавах

У Києві тривалий конфлікт між сусідами закінчився пограбуванням та розбоєм. Підозрюваним загрожує до восьми років в’язниці.

Інцидент стався під час новорічних свят. Разом із дружиною Сергій приймав гостей у себе вдома, компанія відпочивала та слухала музику. Вже за декілька годин до них у квартиру подзвонили, однак ці гості були непрошеними.

У дверне вічко господар побачив сімох чоловіків у балаклавах. Поки він викликав поліцію, банда знесла вхідні двері та увірвалася всередину. В одному із нападників Сергій впізнав свого сусіда.

– Коли двері впали, усіх нас вони залили балончиками. Один із них навіть погрожував, що прострелить коліно. Можливо, у них був травмат. Але всі вони були у масках, – пригадує Сергій.

Бандити діяли блискавично: після того, як гості приходили до тями після сльозогінного газу, чоловіки забрали із квартири золоті прикраси, планшет, бейсбольну битку і втекли.

З’ясувалося, що причиною нахабного нападу на сусіда стала відмова господаря у запрошенні прийти на вечірку.

– Він (сусід-нападник – Ред.) спочатку хотів разом із нами відсвяткувати. Я сказав, що у нас будуть друзі. Він відповів, що так просто цього не залишить, – зізнається Сергій.

Версія поліції

Того ж вечора правоохоронці затримали банду нападників. З’ясувалося, що конфлікт стався через надмірний шум, і спочатку сусід прийшов поговорити один на один.

Коли ж отримав від Сергія удар в обличчя, вирішив помститися і покликав на допомогу друзів.

– На наступний день після цієї розмови підозрюваний запросив шістьох своїх друзів разом вони і увірвались до оселі сусідів. З потерпілих зняли золоті прикраси: це золоті сережки та ланцюжки, зірвані безпосередньо з шиї, – уточнили у поліції.

Вже відомо, що двох із семи нападників суд відправив у СІЗО. Сусіда постраждалого подружжя відпустили під домашній арешт: сам він заявляє, що ніякого пограбування не було.

Водночас за скоєне усім трьом чоловікам загрожує до восьми років за ґ‎ратами. Ще четверо спільників теж засвітилися на камерах спостереження, тож незабаром складуть компанію арештованим.