Не запросили на свято: у Києві до квартири подружжя вдерлися бандити у балаклавах

У Києві тривалий конфлікт між сусідами закінчився пограбуванням та розбоєм. Підозрюваним загрожує до восьми років в’язниці.
Інцидент стався під час новорічних свят. Разом із дружиною Сергій приймав гостей у себе вдома, компанія відпочивала та слухала музику. Вже за декілька годин до них у квартиру подзвонили, однак ці гості були непрошеними.
У дверне вічко господар побачив сімох чоловіків у балаклавах. Поки він викликав поліцію, банда знесла вхідні двері та увірвалася всередину. В одному із нападників Сергій впізнав свого сусіда.
– Коли двері впали, усіх нас вони залили балончиками. Один із них навіть погрожував, що прострелить коліно. Можливо, у них був травмат. Але всі вони були у масках, – пригадує Сергій.
Бандити діяли блискавично: після того, як гості приходили до тями після сльозогінного газу, чоловіки забрали із квартири золоті прикраси, планшет, бейсбольну битку і втекли.
З’ясувалося, що причиною нахабного нападу на сусіда стала відмова господаря у запрошенні прийти на вечірку.
– Він (сусід-нападник – Ред.) спочатку хотів разом із нами відсвяткувати. Я сказав, що у нас будуть друзі. Він відповів, що так просто цього не залишить, – зізнається Сергій.
Версія поліції
Того ж вечора правоохоронці затримали банду нападників. З’ясувалося, що конфлікт стався через надмірний шум, і спочатку сусід прийшов поговорити один на один.
Коли ж отримав від Сергія удар в обличчя, вирішив помститися і покликав на допомогу друзів.
– На наступний день після цієї розмови підозрюваний запросив шістьох своїх друзів разом вони і увірвались до оселі сусідів. З потерпілих зняли золоті прикраси: це золоті сережки та ланцюжки, зірвані безпосередньо з шиї, – уточнили у поліції.
Вже відомо, що двох із семи нападників суд відправив у СІЗО. Сусіда постраждалого подружжя відпустили під домашній арешт: сам він заявляє, що ніякого пограбування не було.
Водночас за скоєне усім трьом чоловікам загрожує до восьми років за ґратами. Ще четверо спільників теж засвітилися на камерах спостереження, тож незабаром складуть компанію арештованим.