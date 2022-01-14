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Ревнував після розриву: у Маріуполі 18-річну дівчину побив майже вдвічі старший колишній

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Ревнував після розриву: у Маріуполі 18-річну дівчину побив майже вдвічі старший колишній

На Донеччині про підозру повідомили чоловіка, який минулого року жорстоко побив свою колишню дівчину.

Інцидент стався наприкінці жовтня у Маріуполі. До медиків із серйозними травмами і кровотечею звернулася 18-річна дівчина.

У поліції вона розповіла, що колишній хлопець, старший за неї на шістнадцять років, приревнував і вирішив провчити прямо на вулиці.

Нападником виявився уродженець Азербайджану: скільки часу він проживає в Україні, не зазначається.

Що кажуть у поліції

Слідчим довелося провести цілу низку експертиз, аби встановити причетність 34-річного чоловіка до злочину.

Кримінальне провадження відкрито за ч.1 ст. 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК України.

За скоєне чоловік може потрапити до в’язниці на три роки. Досудове розслідування триває.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Depositphotos

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