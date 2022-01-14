У Рівненській області затримали 27-річного чоловіка, підозрюваного у вбивстві своєї співмешканки. Її тіло випадково знайшли через місяць після вбивства.

Інцидент стався в грудні в одному із сіл Сарненського району. Сусіди підтвердили, що пара вела відверто асоціальний спосіб життя, і удвох вони зловживали спиртними напоями.

Одного вечора між закоханими сталася сварка, оскільки чоловік приревнував 27-річну жінку до спільного друга.

Вже під час допиту вбивця зізнався, що наніс їй декілька десятків ударів дерев’яною палицею. Зрозумівши, що жінка вже не дихає, він вирішив позбутися тіла.

Труп знайшли через місяць: на Рівненщині 27-річний чоловік забив співмешканку палицею / 2 фотографии

Для цього чоловік вивіз труп співмешканки на околицю села Білаші, а щоб ніхто не знайшов – закидав його мохом та гілками.

За висновками судмедексперта, окрім численних забоїв на тілі жінки, також у неї був проламаний череп.

Ланцюжок злочинів

З’ясувалося, що спочатку правоохоронці зацікавилися 27-річним чоловіком через підозру у крадіжці. Тоді про зникнення його співмешканки ще ніхто не повідомляв.

Горе-співмешканець навіть намагався втекти від поліцейських на краденому мопеді, але його оперативно затримали і повідомили про підозру.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від семи до п’ятнадцяти років.

Джерело: Рівненська обласна прокуратура