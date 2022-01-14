У Києві 24-річний водій позашляховика побив чоловіка після зауваження за порушення ПДР

У Києві затримали 24-річного чоловіка, який жорстоко побив 44-річного водія. Чоловік попросив прибрати авто з місця, де парковка заборонена.
Інцидент стався на вулиці Аболмасова, що у Дніпровському районі столиці. Бійку між чоловіками зняли камери вуличного спостереження.
На кадрах помітно, що старший чоловік підійшов до 24-річного водія позашляховика Toyota, щоб зробити йому зауваження.
У відповідь на прохання молодий водій накинувся на майже вдвічі старшого чоловіка з кулаками. Коли той впав на землю, 24-річний чоловік продовжував наносити удари.
На щастя, очевидець заступився за потерпілого та зупинив побиття.
У соцмережах припускають, що нападником на Toyotа, найімовірніше, є Владислав Стеценко – син одного із чиновників, який працює у Міністерстві спорту України.
Що кажуть у поліції
Коли на місце події прибули правоохоронці, з’ясувалося, що постраждалий чоловік потребує невідкладної медичної допомоги. Медики діагностували у нього відкриту черепно-мозкову травму.
– Згідно із довідкою лікаря, 44-річний потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження, – йдеться у повідомленні.
Кримінальне провадження було відкрито за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді ув’язнення до восьми років.
Найближчим часом 24-річний чоловік отримає повідомлення про підозру. Слідчі дії тривають.