Прийшов посівати: на Рівненщині 27-річного чоловіка підрізав старший кавалер його дівчини

У Рівненській області 35-річний чоловік порізав ножем хлопця своєї подруги. Без запрошення він навідався до них додому, щоб “посівати” на Старий Новий рік.

Інцидент стався у селі Копань. Удвох закохані приготували святкову вечерю і відпочивали у будинку 27-річного чоловіка. Того ж вечора до них постукав у двері знайомий жінки.

з5-річний чоловік зайшов всередину і почав “посівати”, після чого заявив, що забирає подругу разом із собою.

Жінка відмовилася, і тоді власник будинку почав випроваджувати його на вулицю. Не бажаючи нікуди йти без жінки, старший чоловік ударив його кулаком в обличчя.

Під час штовханини непроханий гість встиг викрасти зі столу кухонний ніж: вже на вулиці чоловік вдарив ним 27-річному чоловіку у спину і пішов геть.

Що кажуть у поліції

Повідомлення про напад правоохоронці отримали того ж вечора. Незважаючи на відмову від надання медичної допомоги, закривавленого господаря будинку все ж госпіталізували.

Медики діагностували колото-різану рану поперекової ділянки поясниці. 27-річний чоловік перебуває у лікарні.

Кримінальне провадження відкрито за ч.1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Суд вже обрав запобіжний захід 35-річному нападнику: щонайменше два місяці він перебуватиме у СІЗО.

Жінка, що стала причиною конфлікту між двома чоловіками, на щастя, не постраждала. Досудове розслідування триває.