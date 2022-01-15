СІЗО або застава майже у мільйон: суд заарештував 24-річного киянина за побиття чоловіка

Дніпровський районний суд Києва погодив запобіжний захід для 24-річного хлопця, який жорстоко побив удвічі старшого чоловіка за зауваження про неправильну парковку.

Щонайменше 60 днів підозрюваний пробуде в СІЗО. Водночас суд надав право внесення застави у розмірі 992 тис. гривень.

При цьому клопотання про домашній арешт хлопця було відхилено. Підозрюваний свою вину визнав.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. 24-річному киянину загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у підозрюваному журналісти та користувачі соцмереж упізнали Владислава Стеценка – сина голови Комітету фізичного виховання і спорту МОН Вадима Стеценка.

Чи планує родина заарештованого хлопця вносити заставу майже у мільйон гривень, наразі не повідомляється.