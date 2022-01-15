У Харківській області врятували трирічного хлопчика, який опинився у компанії дорослих нетверезих чоловіків.

Інцидент стався 14 січня у місті Ізюм. За попередньою інформацією, до поліції звернулися медики, яких викликали до квартири, де дорослі вживали спиртні напої та святкували Старий Новий рік.

У квартирі панувала антисанітарія: навколо валялися брудні речі, шпалери місцями були зідрані зі стін, на яких виднівся грибок.

Трирічний хлопчик самотньо сидів на брудній ковдрі та дивився телевізор.

Сидів у компанії п’яних чоловіків: на Харківщині вилучили трирічного хлопчика / 3 фотографии

Де були батьки

У поліції не повідомили, чи доводиться один із чоловіків, яких виявили у квартирі, батьком чи відчимом дитини.

Чи є у нього матір і чи не позбавлена вона батьківських прав, встановлюватимуть ювенальні поліцейські та працівники соцслужб.

Після побаченого у квартирі трирічного хлопчика негайно вилучили. Зараз він перебуває в Ізюмському міському центрі соціально-психологічної реабілітації дітей.

Життю і здоров’ю дитини нічого не загрожує. Яка відповідальність чекатиме на батьків хлопчика, поліція повідомить найближчим часом.