У Запорізькій області шестеро школярів віком від 12 до 15 років знущалися зі свого колишнього однокласника. Вони запросили 14-річного хлопця до будинку, де почали його бити та принижувати.

За даними Національної поліції, повідомлення про катування надійшло від матері постраждалого підлітка. Жінка розповіла, що з її сина знущалися однолітки.

За попередньою інформацією, група школярів запросила свого колишнього однокласника до будинку в селищі міського типу Кушугум. Підлітки почали бити та катувати хлопця.

Батьки почали шукати дитину, тому що його мобільний телефон був вимкненим, а його декілька годин не було вдома. Лише ввечері матір хлопчика змогла дізнатися адресу будинку, де його бачили.

У коментарі ЗМІ матір розповіла, що її сина госпіталізували до лікарні після катування. У нього діагностували струс головного мозку, численні рани та опіки.

– На тілі опіки від цигарок. Його змушували ковтати цигарки, які ще горіли. Примушували роздягатися, на вулицю виводили та холодною водою обливали. Якісь гроші з нього вибивали. Я одразу викликала швидку та поліцію, – розповіла матір постраждалого хлопчика.

Вона розповіла, що школярі відібрали у підлітка телефон та били. Коли матір знайшла дитину, то неповнолітні заявили, що нібито він зник, а вони його знайшли.

Поліцейські з’ясували, хто знущався з підлітка. Всіх шістьох школярів доставили до відділку поліції, де опитали у присутності батьків.

Прокуратура відкрила провадження за частиною 2 статті 127 (Катування) Кримінального кодексу України. Найбільше покарання за цією статтею передбачає тюремне ув’язнення терміном від п’яти до 10 років.

Правоохоронці з’ясовують причини жорстокого знущання з дитини та всі обставини події. Досудове розслідування триває.