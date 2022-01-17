Поліція назвала попередню версію вибуху газу в житловому будинку в Чернівцях

За попередньою інформацією, вибух газу в житловому будинку в центрі Чернівців стався, коли жінка підпалила сірники. Постраждала дістала опіки тіла.

Про це заявила керівник прес-служби Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області Кароліна Маришева. За її словами, внаслідок вибуху постраждала жінка 1948 року народження.

Вона доглядала за жителем квартири у будинку на вулиці Шептицького. Коли вона знайшла в одну з кімнат, то підпалила сірники, а газ вибухнув.

– Пожежі не було. У постраждалої – опіки рук та обличчя, – повідомила вона.

Чоловіка госпіталізували до лікарні з опіками голови. Загалом внаслідок вибуху попередньо постраждали двоє людей.

Вибух у Чернівцях

Ввечері 16 січня стався вибух газу у Чернівцях в одній з квартир житлового будинку на вулиці Шептицького. Всіх місцевих жителів будинку евакуювали.

Наразі на місці події працюють працівники поліції, рятувальники та фахівці, які з’ясовують всі обставини та можливі причини вибуху.