У центрі Чернівців ввечері 16 січня стався вибух в одній з квартир житлового будинку на вулиці Шептицького, 15.

За даними українських ЗМІ, попередньо постраждали двоє людей. Чоловіка та жінку госпіталізували до лікарні з опіками тіла.

Медики діагностували у чоловіка опіки голови, а у жінки – на обличчі та тулубі.

Вибух газу стався на третьому поверсі будинку, розташованого у центрі Чернівців. За попередньою інформацією, постраждалих може бути більше.

Як повідомили у Патрульній поліції, ввечері 16 січня на лінію 102 надійшло повідомлення про вибух газу в Чернівцях.

На місці патрульні поліцейські забезпечують охорону, працюють медичні працівники та пожежна служба. Місцевих жителів будинку евакуюють з місця події.

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Джерело: Молодий Буковинець