Ввечері 16 січня у Кременчуці сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок автокатастрофи мікроавтобус зіткнувся з газовою місткістю на території автозаправної станції.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області, транспортний засіб здійснив зіткнення на АЗС Мотто. Спалахнув вогонь, який розповсюдився на мікроавтобус.

Станом на 22.45 вечора, рятувальники гасять відкрите полум’я на газовому модулі (орієнтовно 5 куб. м) та мікроавтобусі.

У ДСНС зазначили, що немає загрози розповсюдження пожежі на місткості з пальним автозаправки.

Бійці ДСНС залучили водяні стволи для ліквідації вогню та захисту. Протипожежне водопостачання розташували на відстані близько 350 м від місця пожежі.

Станом на 23.00 вечора, для гасіння полум’я залучили 28 рятувальників та вісім одиниць техніки служби з надзвичайних ситуацій.