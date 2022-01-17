У Румунії 16 січня зафіксували землетрус магнітудою 4,4 бала. Джерело землетрусу знаходилося в районі гір Вранча на глибині 138 км.
У Головному центрі спеціального контролю повідомили, що землетрус відчувався в окремих населених пунктах південно-західної частини Одеської області, але негативних наслідків поштовхів не було зафіксовано. Проте не несе загрози для населення.
Разом з тим звернень від громадян до рятувальників також не надходило.
У 2022 році у Румунії вже фіксували землетрус 7 січня з магнітудою 4,0.
Наприкінці грудня на Івано-Франківщині зафіксували землетрус магнітудою 2,4 за шкалою Ріхтера.
Епіцентр землетрусу знаходився в районі селища Білозорина, Надвірнянського району, Івано-Франківської області, на глибині 3 км.
За класифікацією землетрусів його віднесли до ледве відчутних. Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які перебувають у спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.
Джерело: Головний центр спеціального контролю