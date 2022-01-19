Горщиком і розвідним ключем: 32-річний киянин на очах батька до смерті забив свою матір

У Києві заарештували чоловіка, який жорстоко розправився над власною матір’ю. Від численних ударів жінка помирала на очах свого чоловіка, рідного батька нападника.

Того вечора 32-річний Максим повернувся додому, коли його батьки удвох дивилися телевізор. Перебуваючи у стані сильного сп’яніння, син із кулаками накинувся на матір. Вже за лічені хвилини диван був рясно залитий кров’ю.

– Ми сиділи удвох, він вдарив її, мене, її, мене (показує, як син бив). Потім схватив її, завалив на підлогу, – зі сльозами на очах згадує Анатолій, батько вбивці.

Крик і благання батьків перестати знущатися не зупинили нападника. Він схопив до рук горщик для квітів та кинув ним у матір, після чого дістав із ящика розвідний ключ.

Анатолію, чоловіку закривавленої жінки, залишалося лише спостерігати за розправою.

– Я намагався подзвонити у поліцію, він стояв наді мною, щоб я до телефона навіть не торкнувся. І кожну хвилину, мені – бух, бух. Я йому казав: давай, дави мене, убивай і мене.

Коли Максим зрозумів, що матір уже не дихає, він продовжив знущатися над її трупом. Він перетягнув тіло у коридор і почав кидати усе, що потрапляло під руку: телевізор, посуд, меблі і горщики з квітами.

Після цього неадекватний чоловік познімав з петель вхідні двері до своєї квартири та в тамбурі.

Поліцію викликали сусіди

Коли в розтрощену квартиру приїхали правоохоронці, на підлозі біля дверей вони знайшли труп закатованої жінки. 32-річний горе-син до останнього не хотів здаватися, однак його все ж затримали.

– Поліцейський йому як дав під дихало. Він упав. Руки звернули, відразу в очі балончиком, – пригадують сусіди.

З’ясувалося, що таким агресивним Максим був не завжди. Всі його знали, як вправного майстра з ремонту, але кілька років тому чоловіка наче підмінили: Максим не зміг пережити трагічну загибель старшого брата.

Із горем втрати чоловік намагався впоратися не лише за допомогою алкоголю, а й разом із наркотиками. Саме під дією препаратів, за попередніми висновками експертів, він і скоїв страшну розправу над матір’ю.

За скоєне 32-річному чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі. Слідство у справі триває.