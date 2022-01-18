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Мати покинула в антисанітарії: у Запоріжжі у кареті швидкої померла 4-місячна дитина

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Мати покинула в антисанітарії: у Запоріжжі у кареті швидкої померла 4-місячна дитина

У Запоріжжі внаслідок неналежного догляду померла 4-місячна дівчинка. Правоохоронці наразі встановлюють місцезнаходження її матері.

Про смерть дівчинки лікарі швидкої повідомили поліцію 17 січня. Дитина померла під час проведення реанімаційних заходів у кареті швидкої допомоги.

Бригаду медиків викликав знайомий матері, на якого вона залишила дитину у квартирі на вулиці Патріотичній. Дитина перебувала у повній антисанітарії, з ознаками неналежного харчування та недотримання елементарних гігієнічних норм.

Співробітники поліції встановили, що матір’ю померлої дитини є 29-річна місцева жителька. Минулого року жінка притягувалася до кримінальної відповідальності за незаконне зберігання наркотичних засобів.

В день смерті дитини вона на тривалий час залишила її на свого знайомого 1985 року народження, який пізніше викликав швидку.

За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ст. 166 Кримінального кодексу України (Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування). Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від двох до п’яти років або позбавлення волі на той самий термін.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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