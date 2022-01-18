У Сумській області 28-річний чоловік пограбував власну тещу. Із будинку родички він виніс $300 та 5 тис. гривень.

Інцидент стався у Ромнах. Про зникнення заощаджень до поліції повідомила 46-річна теща підозрюваного.

Як з’ясувалося, того дня зять залишився один у будинку: матір його дружини була на роботі, а батько займався домашніми справами на подвір’ї.

28-річний чоловік розшукав заховані заощадження тещі: одною із “заначок” був пуфик, що стояв у вітальні біля телевізора.

Посварився із тещею: на Сумщині 28-річний чоловік обікрав своїх родичів / 2 фотографии

Горе-зять покинув будинок батьків дружини не відразу, а лише після повернення тещі з роботи. Саме тоді між ними стався конфлікт, після якого ображений чоловік пішов із дому.

Зникнення грошей 46-річна жінка помітила за деякий час: усі підозри впали саме на зятя.

Кримінальне провадження було відкрито за ч. 1 ст. 185 (Крадіжка) КК України. 28-річний чоловік причетності до скоєного не заперечував.

Досудове слідство у справі триває. За скоєне горе-зятю загрожує до п’яти років обмеження волі.