18 січня в селі Браниця Чернігівської області під час пожежі загинули четверо людей. Троє із них – діти 2017-2018 років народження.
Виникла пожежа в приватному житловому будинку о 16.44.
Локалізувати займання, яке охопило 56 кв. м площі, вдалось о 17.25.
Ліквідували пожежу о 18.48.
Подробиць у Держслужбі з надзвичайних ситуацій поки не повідомляють, лише просять дотримуватись правил пожежної безпеки в побуті.
Зокрема, закликають перевіряти справність печей, газових, електричних та обігрівальних приладів.
Тиждень тому працівникам ДСНС вдалось врятувати від загибелі трьох людей у Львові.
Пожежа сталась на останньому поверсі 10-поверхового житлового будинку на вулиці Кос-Анатольського.
Постраждалих госпіталізували до Львівської обласної клінічної лікарн у стані середнього ступеня важкості із діагнозом отруєння продуктами горіння.