18 січня в селі Браниця Чернігівської області під час пожежі загинули четверо людей. Троє із них – діти 2017-2018 років народження.

Виникла пожежа в приватному житловому будинку о 16.44.

Локалізувати займання, яке охопило 56 кв. м площі, вдалось о 17.25.

Ліквідували пожежу о 18.48.

Подробиць у Держслужбі з надзвичайних ситуацій поки не повідомляють, лише просять дотримуватись правил пожежної безпеки в побуті.

Зокрема, закликають перевіряти справність печей, газових, електричних та обігрівальних приладів.

Тиждень тому працівникам ДСНС вдалось врятувати від загибелі трьох людей у Львові.

Пожежа сталась на останньому поверсі 10-поверхового житлового будинку на вулиці Кос-Анатольського.

Постраждалих госпіталізували до Львівської обласної клінічної лікарн у стані середнього ступеня важкості із діагнозом отруєння продуктами горіння.