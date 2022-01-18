У Києві правоохоронці отримали повідомлення про начебто замінування до 40 шкіл у різних районах. Наразі проводиться перевірка.

Про це повідомили Фактам ICTV у пресслужбі Національної поліції Києва.

На місці зараз працюють спеціалісти. В разі необхідності здійснюється евакуація.

– Від ранку в нас є повідомлення про замінування до 40 шкіл у різних районах міста Києва. На місці працюють спеціалісти, за необхідності проводиться евакуація. На щасті, новин поганих поки не маємо, але перевірка ще триває, тому що велика кількість об’єктів, – наголосили в поліції.

Повідомлення про начебто замінування навчальних закладів надійшло у кол-центр Служби безпеки України. Воно містило перелік “замінованих” шкіл.

– Всі ці школи були перераховані в цьому одному повідомленні, – уточнили в поліції.

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