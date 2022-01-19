Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Надзвичайні події

На Київщині 52-річний чоловік загинув під час святкового занурення в ополонку

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
На Київщині 52-річний чоловік загинув під час святкового занурення в ополонку

На Водохреще трагічно загинув 52-річний мешканець Київської області. Чоловік потонув після занурення у крижану воду святкової купелі.

Інцидент стався 19 січня в селі Крушинка Фастівського району. Поліцію викликали односельчани, коли побачили, що чоловік не виринув із ополонки.

Окрім поліції та медиків, до місцевої водойми прибула група водолазно-рятувальних робіт у складі п’ятьох осіб. Бездиханне тіло чоловіка вдалося знайти через дві години після занурення.

Що стало причиною смерті і чи був чоловік тверезим на момент занурення у воду, встановить судмедексперт. Правову кваліфікацію події буде надано після встановлення усіх обставин.

Читайте
Не хотів вилазити: в Івано-Франківську з ополонки дістали п'яного чоловіка

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка