На Київщині 52-річний чоловік загинув під час святкового занурення в ополонку

На Водохреще трагічно загинув 52-річний мешканець Київської області. Чоловік потонув після занурення у крижану воду святкової купелі.

Інцидент стався 19 січня в селі Крушинка Фастівського району. Поліцію викликали односельчани, коли побачили, що чоловік не виринув із ополонки.

Окрім поліції та медиків, до місцевої водойми прибула група водолазно-рятувальних робіт у складі п’ятьох осіб. Бездиханне тіло чоловіка вдалося знайти через дві години після занурення.

Що стало причиною смерті і чи був чоловік тверезим на момент занурення у воду, встановить судмедексперт. Правову кваліфікацію події буде надано після встановлення усіх обставин.