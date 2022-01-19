Луганська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об’єднаних розслідує факт загибелі військовослужбовця військової служби за контрактом, 1998 року народження. Молодий чоловік є уродженцем села Новогригорівка Друга Кіровоградської області.

За попередніми даними, військовослужбовець покінчив життя самогубством – він вистрілив собі у підборіддя з ввіреної йому зброї на місці несення служби.

Наразі за фактом загибелі військового Луганська спецпрокуратура розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (навмисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Розглядаються також версії умисного вбивства, доведення до самогубства та порушення правил поводження зі зброєю. Слідство триває.

Джерело: Спецпрокуратура у військовій та оборонній сфері Об’єднаних сил