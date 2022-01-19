Родини загиблих внаслідок пожежі у Косівській центральній районній лікарні отримають матеріальну допомогу. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук.

Внаслідок трагедії у Косівській ЦРН 28 грудня загинуло п’ятеро людей: три пацієнти та два медичні працівники.

Під час засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій, було ухвалено рішення про надання фінансової допомоги у розмірі 250 тис. грн. Усі сім’ї загиблих отримають по 50 тисяч грн.

Особам, які постраждали під час пожежі у лікарні буде виплачена допомога в розмірі 23 тис. грн. кожному.

Фінансову підтримку сім’ї загиблих та постраждалих зможуть отримати і від Фонду соціального страхування України опісля завершення усіх розслідувань щодо причин виникнення пожежі.

Зокрема, йдеться про виплату одноразових матеріальних допомог членам родин померлих та компенсацію за надані медичні послуги.

Пожежа в палаті реанімаційного відділення Косівської центральної районної лікарні Івано-Франківської області сталася увечері 28 грудня.

Троє пацієнтів загинуло, один помер від коронавірусу до пожежі. Ще трьох медиків госпіталізували з травмами різних ступенів тяжкості. Згодом стало відомо, що медсестра, у якої було 90% опіків тіла, померла.

14 січня в Києві померла медична сестра Косівської лікарні Світлана Ватаманюк, яку зі значними опіками перевезли до столиці.

Джерело: Світлана Онищук