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Сильне задимлення та вогонь: під час пожежі у Запоріжжі загинули дві людини

Юля Захарченко редакторка стрічки
Сильне задимлення та вогонь: під час пожежі у Запоріжжі загинули дві людини

У Шевченківському районі у Запоріжжі у багатоквартирному житловому будинку сталася пожежа. Вогонь розгорівся в одній з кімнат квартири.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області, полум’я спалахнуло щонайменше на загальну площу близько 10 кв. м у будинку на вулиці Миколи Корищенка.

Рятувальники з’ясували, що спалахнули побутові речі в оселі. Під час гасіння пожежі знайшли тіла двох людей без ознак життя.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини загибелі громадян та їхні особисті дані.

Вогнеборці змогли локалізувати полум’я через 22 хвилини після отримання повідомлення у рятувальній службі, а ще через 12 хвилин – повністю загасити.

Через сильне задимлення рятувальникам довелося працювати в апаратах для захисту органів дихання та зору на стисненому повітрі.

Відповідні органи ведуть розслідування, щоб з’ясувати всі можливі причини спалаху пожежі. Для гасіння полум’я залучили дев’ятьох рятувальників та три одиниці техніки.

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Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС, МВС

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