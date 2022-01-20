Тіло обгоріло до невпізнанності: на Київщині чоловік “воскрес” після пожежі

У Київській області внаслідок пожежі загинув чоловік. Сусіди і родичі впізнали тіло 51-річного Анатолія, однак вже наступного дня чоловік катався селом на велосипеді.

Тієї ночі у селі Циблі загорілася невеличка хатинка. Відомо, що там ніхто не жив: господар навідувався сюди вкрай рідко і ніколи не залишався на ніч. Однак саме Анатолія тут бачили найчастіше.

– Я думав, це петарди кидають, так воно тріщало. Подивився у вікно – лишенько, це шифер. Відразу викликав пожежників, – пригадує один із сусідів.

Внаслідок пожежі будиночок вигорів майже повністю – дах обвалився, а всередині усе було чорне від кіптяви. Розгрібаючи завали, рятувальники виявили обгоріле до невпізнанності тіло людини. Полум’я знищило весь одяг, що був на ньому.

Мрець “воскрес” під ранок

За загальним описом та розмірами тіла одразу декілька людей підтвердили, що загинув 51-річний Анатолій на прізвисько Крапа.

Чоловік вів розгульний образ життя і запросто міг заснути у чужій хаті п’яним, із запаленою цигаркою.

– Я його взимку взагалі не бачу, тому що хата без отоплення, без світла, без нічого. З ним ніхто не спілкується, крім алкоголіків, – зізналася сусідка.

Однак коли родичі вже почали підготовку похорону, селом прокотилися чутки, що вже вранці Анатолій спокійно їхав на велосипеді.

Як з’ясувалося, чоловіка вже не вперше визнавали покійником. У Циблях пам’ятають випадки, коли говорили, що Крапа то нібито замерз на смерть, то втопився. Однак завжди повертався цілим та неушкодженим.

Хто насправді загинув у будинку

Тієї ж ночі рідні не дочекалися вдома 56-річного Олександра, що мешкав неподалік зруйнованої вогнем хатини.

У чоловіка почалися проблеми з алкоголем після смерті дружини: щоб не соромитися перед дорослими дітьми, він не приходив додому, коли випивав.

Не дочекавшись результатів генетичної експертизи, син загиблого забрав тіло додому, аби поховати із почестями. Чоловік до останнього надіявся, що батько вийде на зв’язок.