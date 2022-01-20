19 січня повністю відновив роботу реєстр Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ).

Про це повідомили в Держслужбі спецзв’язку та захисту інформації України.

– Громадяни можуть отримувати онлайн-сервіси, які стосуються даних про поліси обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, – наголосили в Держспецзв’язку.

Інформація про автоцивілку, зазначають у службі спецзв’язку, відображається в додатку Дія та на сайті МТСБУ.

Доступ до реєстру був тимчасово обмежений через глобальну хакерську атаку, яка вразила близько 70 сайтів державних органів у ніч на 14 січня.

Через це не можна було оформити електронні поліси автоцивілки.

Страхові компанії, поки тривало відновлення роботи реєстру, пропонували автовласникам надсилати друковану версію поліса на пошту або забирати її у відділені.

Персональні дані мільйонів українських автовласників, які містяться в реєстрі, запевняють у Держспецзв’язку, ушкоджень не зазнали.

Джерело: Держслужба спецзв’язку та захисту інформації України