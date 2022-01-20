У Шевченківському районі у Харкові 18-річний пацієнт у стані алкогольного сп’яніння напав на бригаду швидкої медичної допомоги.

За даними Національної поліції у Харківській області, п’яний чоловік почав бити лікаря та водія автомобіля швидкої під час надання допомоги.

Медичні працівники повідомили про напад на вулиці Клочківській до поліції. На думку правоохоронців, пацієнт поводився досить агресивно.

Дебошира доставили до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.

Інформацію про напад зареєстрували в Єдиному обліку заяв та повідомлень місцевого районного управління поліції. Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини події.

Напад у Києві

Нещодавно стався напад у Києві на 44-річного чоловіка, який зробив зауваження 24-річному водію за порушення правил дорожнього руху.

У Дніпровському районі громадянин попросив чоловіка, який перебував за кермом машини, прибрати автівку з місця, де парковка заборонена.

Молодий водій накинувся на майже вдвічі старшого чоловіка з кулаками. Коли він впав на землю, 24-річний чоловік продовжував завдавати удари.