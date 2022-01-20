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На Закарпатті 39-річна жінка вбила свою свекруху і сама здалася у поліцію

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
На Закарпатті 39-річна жінка вбила свою свекруху і сама здалася у поліцію

74-річну пенсіонерку із Закарпаття до смерті забила її невістка. Після скоєного жінка сама здалася поліцейським.

Інцидент стався у селі Мала Уголька Тячівського району. Жінки проживали в одному домі, і ввечері 19 січня між ними виник скандал.

39-річна невістка накинулася на пенсіонерку з кулаками: вона померла у своїй кімнаті від численних травм голови. Чи перебував хтось із рідних у будинку на момент вбивства, не повідомляється.

Зрозумівши, що свекруха не дихає, жінка сама викликала поліцію і розповіла, що сталося. 39-річну підозрювану затримали того ж вечора.

Попередньо правоохоронці встановили, що горе-невістка не перший рік перебуває на обліку у лікаря-психіатра. Попри це зараз жінка вже перебуває в СІЗО.

Кримінальне провадження відкрито за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) КК України. Найближчим часом підозрюваній оберуть запобіжний захід. Слідство у справі триває.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Depositphotos

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