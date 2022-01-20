У селі Новий Мерчик на Харківщині спалахнув вогонь у житловому будинку. Власниця оселі ледь не загинула під час пожежі.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, полум’я охопило перекриття житла, тому воно могло розповсюдитися на більшу площу.

Рятувальники знайшли в одній з кімнат 62-річну власницю оселі, яка не могла самостійно рухатися. Бійці ДСНС винесли жінку на свіже повітря, врятувавши їй життя.

Вогонь вдалося локалізувати через майже 50 хвилин після отримання повідомлення про пожежу, а ліквідувати – ще через понад годину.

За попередньою інформацією, полум’я спалахнуло через порушення правил влаштування та експлуатації пічного опалення.

Пожежі в Україні

За даними ДСНС, протягом доби на території України сталося 129 пожеж, в яких загинули троє людей та двоє громадян постраждали, однак п’ятьох вдалося врятувати.

З початку року 2 630 пожеж в Україні забрали життя 150 людей, ще 97 жителів ледь не загинули. Вогнеборці змогли врятувати 99 громадян, які потрапили у небезпечну ситуацію.