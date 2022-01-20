Погрожував вбити і бив вікна лопатою: на Хмельниччині чоловік тероризував колишню дружину

У Хмельницькій області чоловік протягом півроку погрожував вбити свою колишню дружину. Домашньому насильнику загрожує до двох років в’язниці.
Інцидент стався у селі Більчин Ізяславського району. Після розлучення жінка переїхала в інший будинок, однак це не зупинило 52-річного чоловіка. Він часто приходив до неї у пізній час доби, вчиняв сварки та обіцяв позбавити її життя.
Жінка зверталася до поліції: лише за півроку на її колишнього чоловіка було складено шість адмінпротоколів.
В один із вечорів 52-річний чоловік напідпитку прийшов до колишньої додому з лопатою і вибив вікно у її спальні.
– Зібравши достатньо доказів систематичності вчинення насильницьких дій, слідчі відкрили кримінальне провадження, – йдеться у повідомленні поліції.
Чоловіку повідомили про підозру: провадження здійснюється за ст. 126-1 (Домашнє насильство) КК України.
Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді:
- громадських робіт від 150 до 240 годин;
- арешту до шести місяців;
- обмеження волі (умовний термін) до п’яти років;
- позбавлення волі до двох років.
Незабаром справу домашнього насильника розглянуть у суді. Сторона обвинувачення наполягатиме на максимальному покаранні.