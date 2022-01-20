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Погрожував вбити і бив вікна лопатою: на Хмельниччині чоловік тероризував колишню дружину

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Погрожував вбити і бив вікна лопатою: на Хмельниччині чоловік тероризував колишню дружину

У Хмельницькій області чоловік протягом півроку погрожував вбити свою колишню дружину. Домашньому насильнику загрожує до двох років в’язниці.

Інцидент стався у селі Більчин Ізяславського району. Після розлучення жінка переїхала в інший будинок, однак це не зупинило 52-річного чоловіка. Він часто приходив до неї у пізній час доби, вчиняв сварки та обіцяв позбавити її життя.

Жінка зверталася до поліції: лише за півроку на її колишнього чоловіка було складено шість адмінпротоколів.

В один із вечорів 52-річний чоловік напідпитку прийшов до колишньої додому з лопатою і вибив вікно у її спальні.

– Зібравши достатньо доказів систематичності вчинення насильницьких дій, слідчі відкрили кримінальне провадження, – йдеться у повідомленні поліції.

Чоловіку повідомили про підозру: провадження здійснюється за ст. 126-1 (Домашнє насильство) КК України.

Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді:

  • громадських робіт від 150 до 240 годин;
  • арешту до шести місяців;
  • обмеження волі (умовний термін) до п’яти років;
  • позбавлення волі до двох років.

Незабаром справу домашнього насильника розглянуть у суді. Сторона обвинувачення наполягатиме на максимальному покаранні.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Depositphotos

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