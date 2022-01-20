Відбив майже 300 кг бронзи: у Каховці чоловік здавав на металобрухт Легендарну Тачанку

У Херсонській області судитимуть 30-річного чоловіка, який вирішив здати на металобрухт монумент Легендарна Тачанка. Пам’ятка належить до об’єктів культурної спадщини національного значення.

Інцидент стався у листопаді минулого року. За даними слідства, раніше судимий мешканець Каховки умисно пошкодив монумент. Чоловік відбив від нього бронзові частини загальною вагою 290 кг та здав їх на металобрухт.

Скільки грошей йому заплатили за уламки монументу, у прокуратурі не повідомили.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 298 (Умисне пошкодження об’єкту культурної спадщини національного значення) та ч. 2 ст. 185 (Крадіжка, вчинена повторно) КК України.

За вчинене зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до п’яти років.

Обвинувальний акт щодо 30-річного чоловіка передано до суду. До винесення вироку він перебуватиме цілодобовим домашнім арештом.

Легендарна Тачанка

Пошкоджений монумент Легендарна Тачанка вважається одним із найбільших бронзових пам’ятників, споруджених на території колишнього СРСР. Офіційно пам’ятник було відкрито у 1967 році: у розібраному вигляді із Ленінграду його привезли на потужних вантажівках.

Монумент Легендарна Тачанка присвячено бойовим діям часів Громадянської війни, коли влітку-восени 1920 року на Каховському плацдармі зустрілися Червона армія та війська генерала Врангеля.

Зважаючи на закон про декомунізацію, на початку 2020 року Український інститут національної пам’яті офіційно звернувся до мера Каховки із закликом демонтувати пам’ятник.

У відповідь на це міський голова Андрій Дяченко заявив, що “боротиметься за монумент”.

Джерело: Херсонська обласна прокуратура