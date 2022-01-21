В Одесі затримали трьох чоловіків, які приїхали до обласного центру, щоб промишляти грабежем і розбоєм. Щоб відібрати прикраси та цінні речі, зловмисники били і душили своїх жертв.

За даними слідства, на період новорічних свят троє мешканців одного із села Роздільнянського району орендували квартиру в Одесі. Щовечора чоловіки віком 22, 24 та 37 років виходили у місто на пошуки легкої здобичі. Поліцейським відомо про три кримінальні епізоди.

Так, наприкінці грудня наймолодший хлопець познайомився з одеситом біля одного із барів, а коли той замовив таксі, щоб добратися додому, зловмисник поїхав разом із ним.

– Щойно чоловіки вийшли з автомобіля, 22-річний хлопець побив потерпілого і відібрав у нього ґаджет зі смарт-годинником, – йдеться у повідомленні.

За декілька днів цей самий хлопець разом із 37-річним спільником гуляли у Стамбульському парку, де познайомилися із двома юними дівчатами.

Коли між ними зав’язалася розмова, чоловіки вирішили пригостити незнайомок алкоголем, і дівчата погодилися. Вже за деякий час після випитого одній із одеситок стало зле, і вона пішла додому. Відразу за нею непомітно пішов 37-річний нападник: він накинувся на свою жертву і відібрав у неї смартфон.

Тим часом 22-річний хлопець “не гаяв часу” і також скоїв напад на дівчину, що залишилася з ним. Він вдарив її в обличчя і почав душити, доки дівчина не втратила свідомість. Лише після цього нападник відібрав у неї телефон, банківські карти і золоті прикраси.

Душили і зривали прикраси з дівчат: трьох чоловіків з Одещини помістили в СІЗО / 3 фотографии

Ще за декілька днів той самий 22-річний зловмисник зі своїм 24-річним товаришем прогулювалися на Старосінній площі. Удвох вони спровокували конфлікт із перехожим, кинули незнайомця на тротуар, побили ногами і відібрали в нього мобільний телефон.

– Під час санкціонованого обшуку в оселі були виявлені речі потерпілих та купа іншого майна, походження якого наразі встановлюється, – додають правоохоронці.

Кримінальне провадження відкрито за ч.1 ст.186 (Крадіжка) та ч.1 ст.187 (Розбій) КК України. Усіх трьох чоловіків помістили до слідчого ізолятора: за скоєне їм загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Наразі поліцейські шукають ймовірних власників цінних речей, що було вилучено зі зйомної квартири зловмисників під час обшуків.