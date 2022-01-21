Поглумився і покинув у недобудові: ґвалтівника 10-річної дівчинки закрили у СІЗО

У Житомирській області заарештували підлітка, який жорстоко поглумився над 10-річною дівчинкою. Щонайменше 60 днів він пробуде в СІЗО.

Інцидент стався на Різдво в одному із сіл Житомирського району. 15-річний хлопець, перебуваючи у стані сп’яніння, зайшов у гості до сусідів, які святкували день народження.

Там він помітив дівчинку, яка також прийшла на свято разом із батьками. З їхнього дозволу близько 20.00 вечора вона пішла додому, і підліток вийшов слідом за нею.

Скориставшись тим, що поруч не було нікого із дорослих, він силою затягнув дитину до закинутої будівлі. Дівчинка пручалася, однак п’яний підліток роздягнув і зґвалтував її, після чого пішов додому.

Що кажуть у прокуратурі

Кримінальне провадження було відкрито за ч. 4 ст. 152 (Скоєння особливо тяжкого злочину проти малолітньої дитини) КК України.

Суд задовільнив клопотання прокуратури і відправив 15-річного кривдника школярки в СІЗО із правом внесення грошової застави понад 190 тис. грн.

Чи вноситимуть рідні підлітка таку суму застави, наразі невідомо. Напередодні було встановлено, що хлопець більше п’яти років перебуває на обліку як дитина, яка проживає у сім’ї, де батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків.

Якщо суд доведе вину підозрюваного, йому може загрожувати від 10 до 15 років ув’язнення.

Джерело: Житомирська обласна прокуратура