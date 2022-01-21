Погрожував виселити з гуртожитку: ректора харківського ВНЗ затримали на хабарі

У Харкові колишньому ректору одного із університетів вручили підозру за фактом отриманя хабаря. У такий спосіб він “заселяв” до гуртожитків групи іноземних студентів.

Слідство встановило, що наприкінці 2021 року підозрюваний вимагав від групи студентів 17 тис. гривень за можливість проживати в університетському гуртожитку. Про який саме ВНЗ йдеться, не повідомляється.

Розуміючи, що студенти прибули з інших країн, чоловік знав, що вони не відмовлять у хабарі. У разі несплати такої “данини” екс-ректор пообіцяв ініціювати виселення студентів.

– Крім того, ректор систематично дзвонив студентам та направляв повідомлення щодо необхідності передати йому гроші, – йдеться у повідомленні.

Кримінальне провадження було відкрито за ч.3 ст.368 (Отримання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням) КК України.

Колишньому ректору університету загрожує від п’яти до десяти років в’язниці. Крім цього, санкція статті передбачає можливу конфіскацію майна та позбавлення права обіймати певні посади.