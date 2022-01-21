У Київській області суд взяв під варту 18-річну багатодітну матір після того, як під час пожежі загинула її однорічна дитина.
Повідомлення про займання надійшло близько 18.30 20 січня.
Вогонь спалахнув у банному приміщенні в селі Бузова, де молода багатодітна матір винаймала житло.
Надзвичайна подія сталась, коли жінка вийшла до вбиральні, а в приміщенні залишилось троє малолітніх дітей.
Тіло однорічної дитини рятувальники виявили під час гасіння полум’я.
За попередньою інформацією, пожежа трапилася через самовільне займання пічки, якою опалювалось приміщення.
Правоохоронці затримали багатодітну матір та оголосили їй підозру за статтею Залишення в небезпеці Кримінального кодексу України.
Жінці загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.
Нагадаємо, що 18 січня в селі Браниця Чернігівської області під час пожежі загинула жінка 1973 року народження та троє дітей 2017-2018 років народження.
Вогонь повністю знищив будинок.