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Поки мати була у вбиральні: на Київщині під час пожежі загинула однорічна дитина

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Пожежа в Київській області 20 січня 2022

У Київській області суд взяв під варту 18-річну багатодітну матір після того, як під час пожежі загинула її однорічна дитина.

Повідомлення про займання надійшло близько 18.30 20 січня.

Вогонь спалахнув у банному приміщенні в селі Бузова, де молода багатодітна матір винаймала житло.

Надзвичайна подія сталась, коли жінка вийшла до вбиральні, а в приміщенні залишилось троє малолітніх дітей.

Тіло однорічної дитини рятувальники виявили під час гасіння полум’я.

За попередньою інформацією, пожежа трапилася через самовільне займання пічки, якою опалювалось приміщення.

Пожежа в Київській області 20 січня 2022
Пожежа в Київській області 20 січня 2022
Пожежа в Київській області 20 січня 2022
Пожежа в Київській області 20 січня 2022
Поки мати була у вбиральні: на Київщині під час пожежі загинула однорічна дитина / 2 фотографии

Правоохоронці затримали багатодітну матір та оголосили їй підозру за статтею Залишення в небезпеці Кримінального кодексу України.

Жінці загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Нагадаємо, що 18 січня в селі Браниця Чернігівської області під час пожежі загинула жінка 1973 року народження та троє дітей 2017-2018 років народження.

Вогонь повністю знищив будинок.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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