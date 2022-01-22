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Раптово стало зле: 82-річний дідусь на москвичі заїхав у замерзлий Каховський канал

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Раптово стало зле: 82-річний дідусь на москвичі заїхав у замерзлий Каховський канал

У Херсонській області поліцейські врятували 82-річного чоловіка, який мало не загинув в ДТП. Його москвич з’їхав з дороги у Каховський магістральний канал.

Інцидент стався 22 січня поблизу села Подове. Яскраво-зелений автомобіль у крижаній воді побачили патрульні, які проїжджали повз.

Чоловіки викликали швидку і кинулися на допомогу водієві: з’ясувалося, що дідусь вже не міг самостійно відстебнути ремінь безпеки та вийти з авто.

Один із поліцейських зумів відчинити двері москвича, а за допомогою запальнички перепалив і розірвав ремінь безпеки.

За той час навколо зібралися місцеві мешканці, які допомогли витягнути дідуся з крижаної води на берег і передали бригаді швидкої допомоги.

Що повідомили медики

82-річного чоловіка доправили до найближчої лікарні. Візуально дідусь був тверезий, однак чому його авто опинилося у воді, пояснити не зміг.

Медики підтвердили, що під час руху пенсіонеру стало зле, бо у нього піднявся тиск.

Якби дідуся помітили пізніше, йому б загрожувало переохолодження, що у такому віці могло спричинити непоправні наслідки. Наразі стан чоловіка стабільний, він перебуває під наглядом лікарів.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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