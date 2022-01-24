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Четверо загиблих: на трасі Київ – Одеса легковик в’їхав у вантажівку

Тетяна Забожко редакторка стрічки
ДТП на трасі Київ - Одеса 24.01.2022

24 січня о 08.20 в селищі Калинівка Київської області, на автодорозі Київ – Одеса, автомобіль Daewoo зіткнувся з вантажівкою Мercedes-Benz.

Водій легкового автомобіля та три його пасажири загинули.

Як повідомили в Нацполіції, 37-річний водій Daewoo скоїв зіткнення з вантажівкою Мercedes-Benz, яка знаходилася на узбіччі дороги, не впоравшись із керуванням.

Правову кваліфікацію події правоохоронці нададуть після встановлення всіх обставин ДТП.

Нині на місці працює слідче управління поліції Київської області.

ДТП на трасі Київ - Одеса 24.01.2022
ДТП на трасі Київ - Одеса 24.01.2022
ДТП на трасі Київ - Одеса 24.01.2022
ДТП на трасі Київ - Одеса 24.01.2022
ДТП на трасі Київ - Одеса 24.01.2022
ДТП на трасі Київ - Одеса 24.01.2022
ДТП на трасі Київ - Одеса 24.01.2022
ДТП на трасі Київ - Одеса 24.01.2022
Четверо загиблих: на трасі Київ – Одеса легковик в’їхав у вантажівку / 4 фотографии

Нагадаємо, що в Харкові до 26 лютого утримуватимуть під вартою водія вантажівки MAN із напівпричепом, який 25 листопада, проїхавши на червоне світло, зіткнувся з автомобілем Chevrolet Nubira, а потім перекинувся на автомобіль таксі Renault Logan, що їхав зустрічною смугою.

У ДТП загинули 49-річний водій легковика, 49-річна та трирічна пасажирки.

Ще чотирьох людей доставили до лікарні з травмами.

Експертиза встановила, що водій вантажівки сів за кермо в стані наркотичного сп’яніння.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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