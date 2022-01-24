24 січня о 08.20 в селищі Калинівка Київської області, на автодорозі Київ – Одеса, автомобіль Daewoo зіткнувся з вантажівкою Мercedes-Benz.

Водій легкового автомобіля та три його пасажири загинули.

Як повідомили в Нацполіції, 37-річний водій Daewoo скоїв зіткнення з вантажівкою Мercedes-Benz, яка знаходилася на узбіччі дороги, не впоравшись із керуванням.

Правову кваліфікацію події правоохоронці нададуть після встановлення всіх обставин ДТП.

Нині на місці працює слідче управління поліції Київської області.

Четверо загиблих: на трасі Київ – Одеса легковик в’їхав у вантажівку / 4 фотографии

Нагадаємо, що в Харкові до 26 лютого утримуватимуть під вартою водія вантажівки MAN із напівпричепом, який 25 листопада, проїхавши на червоне світло, зіткнувся з автомобілем Chevrolet Nubira, а потім перекинувся на автомобіль таксі Renault Logan, що їхав зустрічною смугою.

У ДТП загинули 49-річний водій легковика, 49-річна та трирічна пасажирки.

Ще чотирьох людей доставили до лікарні з травмами.

Експертиза встановила, що водій вантажівки сів за кермо в стані наркотичного сп’яніння.