У Закарпатській області затримали 35-річного чоловіка, підозрюваного у розправі над рідним братом своєї дружини.

Інцидент стався в ніч на 25 січня у Виноградові. Закривавлене тіло чоловіка знайшла його сестра, яка прийшла додому наступного ранку після вбивства.

На місці події поліцейські разом із судмедекспертом оглянули тіло 44-річного чоловіка. Попередньо встановлено, що причиною смерті стали серйозні травми голови та обличчя.

Ногами по обличчю: 35-річний закарпатець до смерті забив брата своєї дружини / 2 фотографии

Щоб знайти підозрюваного, було орієнтовано усі наряди поліції області: чоловіка затримали у Мукачеві, куди він доїхав на маршрутці.

Під час допиту затриманий розповів, що того вечора розпивав із братом своєї дружини алкогольні напої у себе вдома. Між чоловіками виник конфлікт, і господар будинку вирішив провчити свого родича.

– Він кілька разів ударив гостя по обличчю, а коли потерпілий впав на землю, зловмисник продовжив наносити удари ногами, аж доки чоловік не втратив свідомість, – йдеться у повідомленні.

Зрозумівши, що брат його дружини мертвий, зловмисник втік з будинку, захопивши із собою усі документи.

У поліції також з’ясували, що 35-річний підозрюваний більше п’ятнадцяти років тому вже був судимий за умисні тяжкі тілесні ушкодження, що призвели до смерті.

Цього разу кримінальне провадження було відкрито за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) КК України. Якщо суд доведе вину чоловіка, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідство триває.