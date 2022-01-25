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Факти / Надзвичайні події

Під Харковом зіткнулися дві фури і позашляховик: є загиблий, троє травмованих

Валентина Летяк редакторка стрічки
ДТП під Харковом

На трасі поблизу селища Коротич Харківського району 25 січня о 16.34 сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох вантажівок та позашляховика.

Внаслідок зіткнення транспортних засобів на місці ДТП загинула одна людина, ще троє отримали травми різного ступеня тяжкості.

Зараз працівники поліції оглядають місце події та встановлюються усі обставини.

ДТП під Харковом

За 2021 рік на території Харківської області сталося 2 812 ДТП, в яких загинули 148 осіб (2020 – 105 осіб) та 795 – отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості (2020 – 930 осіб).

Основними причинами ДТП, які були скоєні протягом минулого року, є порушення правил маневрування (34,4%) та перевищення швидкості (30,7%), а аварій із загиблими та травмованими – також перевищення безпечної швидкості руху (63,5% від усіх ДТП).

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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