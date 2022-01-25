Разом знімали квартиру: на Полтавщині 49-річна жінка зарізала свого сусіда

У Полтавській області затримали 49-річну жінку, яку підозрюють у вбивстві старшого сусіда по кімнаті. За скоєне їй загрожує від семи до 15 років в’язниці.

Інцидент стався вночі 24 січня у Кам’янському. Жінка сама зателефонувала до поліції і повідомила, що знайшла мертвим сусіда, з яким разом орендувала квартиру.

Однак коли поліція приїхала на місце вбивства, стало зрозуміло, що сусідка плутається у версіях, озвучених слідчим.

З’ясувалося, що того вечора між нею та 60-річним квартирантом виникла сварка. Коли слова “не допомогли”, жінка схопила кухонний ніж та декілька разів вдарила свого кривдника.

Поранений чоловік пішов до себе в кімнату, а вже за декілька годин сусідка зрозуміла, що він помер. Відомо, що у помешканні проживав і третій квартирант, однак чоловіка, за попередньою інформацією, того вечора вдома не було.

Підозрювану у вбивстві 60-річного чоловіка вже затримали. Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.

Суд вже обрав жінці запобіжний захід: наступні два місяці вона проведе у СІЗО. Слідство у справі триває.