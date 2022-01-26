Стрибнула з мосту після розмови з колишнім: у Смотричі знайшли труп 27-річної жінки

У Кам’янець-Подільському рибалки випадково знайшли труп 27-річної жінки у річці Смотрич. Вдома на неї чекали чоловік і чотирирічний син.

Першим дивне нічне знинення Олени помітив її чоловік Сергій. Жінка пішла з дому ще на початку грудня.

Журналістам чоловік зізнався, що після повернення із заробітків дружина зустріла його тепло і радісно. Сварок між подружжям напередодні втечі Олени з дому не було.

– Приїхав з заробітків, сварок ніяких взагалі не було. Жили як сім’я. Любила дитину дуже, мене любила. За дитину казала, що це її життя, – розповів чоловік.

Однієї ночі Сергій прокинувся і побачив, що дружини в ліжку немає. Напередодні вона була засмучена, але ділитися своїми проблемами не захотіла. Чоловік одразу почав телефонувати Олені, однак її телефон був поза зоною досяжності.

Сергій відразу звернувся до поліції: кримінальне провадження було відкрито за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України із позначкою зникла безвісти.

Самогубство чи доведення до самогубства?

Правоохоронці з’ясували, що востаннє 27-річну Олену зафіксували камери спостереження на мосту. На ходу вона писала комусь повідомлення, однак отримувачем був не її чоловік.

Основною версією слідства є самогубство, однак Сергій припускає, що дружину могли довести. Подруги Олени розповіли поліцейським, що жінка підтримувала стосунки зі своїм колишнім.

– В поліції казали подружки, що він (колишній Олени – Ред.) був на квартирі нашій не раз. Це все зараз таємно, це тільки він може сказати. В поліції показали, що вона не раз йому телефонувала, – зізнався Сергій.

Окрім цього, загибла молода матір активно цікавилася магією і годинами засиджувалася в інтернет-спільнотах, які спеціалізуються на “приворотах”. На її сторінці у соцмережах Сергій знайшов щонайменше вісім таких спільнот.

Ставши вдівцем, чоловік сам виховуватиме чотирирічного сина. Йому також доведеться змиритися з тим, що дружина покинула цей світ, найімовірніше, заради кохання до іншого.