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Тіло вкинули до вигрібної ями: у Запорізькій області двоє чоловіків застрелили знайомого

Марта Бондаренко редакторка стрічки
вбивство

У місті Оріхові 20 січня безвісно зник місцевий житель 1969 року народження. Пізніше стало відомо, що чоловіка вбили двоє знайомих, а тіло вирішили сховати у вигрібній ямі.

Про зникнення чоловіка до правоохоронних органів повідомила сусідка чоловіка, яка побачила, що двір і будинок відчинені, в хаті розкидано речі, а самого хазяїна немає. Пізніше поліція знайшла труп господаря дому.

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Оперативникам вдалося встановити обставини злочину та затримати підозрюваних.

За словами начальника кримінальної поліції Руслана Невожая, двоє чоловіків 1981 та 1992 років народження 18 січня у будинку по вулиці Привокзальній вистрілили своєму знайомому у голову. Від отриманих травм останній помер.

Щоб приховати сліди злочину, зловмисники віднесли тіло у будинок чоловіка та скинули до вигрібної ями. Крім того, вони забрали гроші, деяке майно вбитого та його автомобіль Volkswagen.

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Наразі обидва зловмисники зізналися у скоєному. Їм повідомили про підозру ч. 2 ст. 115, а саме умисне вбивство з корисливих мотивів групою осіб, та за ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

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Підозрюваним обрано запобіжний захід – тримання під вартою строком на 60 діб. Досудове розслідування триває.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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