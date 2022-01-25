У місті Оріхові 20 січня безвісно зник місцевий житель 1969 року народження. Пізніше стало відомо, що чоловіка вбили двоє знайомих, а тіло вирішили сховати у вигрібній ямі.

Про зникнення чоловіка до правоохоронних органів повідомила сусідка чоловіка, яка побачила, що двір і будинок відчинені, в хаті розкидано речі, а самого хазяїна немає. Пізніше поліція знайшла труп господаря дому.

Оперативникам вдалося встановити обставини злочину та затримати підозрюваних.

За словами начальника кримінальної поліції Руслана Невожая, двоє чоловіків 1981 та 1992 років народження 18 січня у будинку по вулиці Привокзальній вистрілили своєму знайомому у голову. Від отриманих травм останній помер.

Щоб приховати сліди злочину, зловмисники віднесли тіло у будинок чоловіка та скинули до вигрібної ями. Крім того, вони забрали гроші, деяке майно вбитого та його автомобіль Volkswagen.

Наразі обидва зловмисники зізналися у скоєному. Їм повідомили про підозру ч. 2 ст. 115, а саме умисне вбивство з корисливих мотивів групою осіб, та за ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Підозрюваним обрано запобіжний захід – тримання під вартою строком на 60 діб. Досудове розслідування триває.