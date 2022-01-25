Вдень 25 січня у центрі Києва сталася стрілянина. Правоохоронці затримали двох чоловіків, причетних до злочину.

Сутичка між чоловіками сталася неподалік від головного управління СБУ та однієї із фінансових установ Києва.

За даними поліції, до приміщення банку зайшли представники охоронної фірми, де вже перебувала група невідомих осіб. Між ними виник конфлікт, який чоловіки вирішили продовжити на вулиці.

У Києві чоловіки з автоматами влаштували стрілянину біля головного управління СБУ / 2 фотографии

– Між працівниками охорони та незнайомцями виник конфлікт, тож у подальшому на вулиці представник служби охорони здійснив кілька пострілів вгору. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, – повідомили у прес-службі Нацполіції Києва.

На кадрах відео помітно, що неозброєні чоловіки були одягнені у жилетки з емблемою ГО Український стяг.

Кримінальне провадження було відкрито за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство )КК України. Слідчі дії тривають.