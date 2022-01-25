У Вінниці затримали 40-річну жінку, яка жорстоко вбила свого співмешканця та планувала вибух у квартирі, де залишила його закривавлене тіло.

Про те, що сталося, поліцейським повідомив 13-річний син загиблого: він став свідком розправи над 76-річним батьком.

Що стало причиною скандалу, не повідомляється, однак ввечері 24 січня між співмешканцями почалася сварка. В пориві злості п’яна жінка почала наносити удари, після чого схопила сокиру і декілька разів чоловіка по голові.

У Вінниці жінка зарубала 76-річного співмешканця і хотіла підірвати його квартиру / 3 фотографии

Відомо, що 13-річному хлопчику жінка була мачухою. Після того, як 76-річний чоловік перестав рухатися, вона швидко зібрала усі гроші та цінні речі до сумки.

Після чого жінка пішла на кухню та відкрила газові конфорки, сподіваючись, що це призведе до вибуху.

Разом із пасинком вона покинула квартиру і поїхала до одного із готелів міста. Саме звідти пізно вночі підліток і зателефонував на лінію 102.

Що кажуть у поліції

Підозрювану у розправі над співмешканцем затримали тієї ж ночі. Сокиру зі слідами його крові було вилучено із квартири, де знайшли постраждалого.

За словами медиків, чоловік був ще живим, однак внаслідок отриманих травм помер дорогою до лікарні.

Кримінальне провадження відкрито за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) КК України. Жінку помістили до ізолятора тимчасового тримання: за скоєне їй загрожує до 15 років за ґратами.