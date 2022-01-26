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7-річний учень “замінував” приватну школу під Києвом

Марта Бондаренко редакторка стрічки
7-річний учень “замінував” приватну школу під Києвом

Сьогодні, 26 січня, близько 10.30 до поліції надійшло повідомлення про те, що у селі Нові Петрівці Вишгородського району заміновано приватну школу. Про це повідомляє поліція Київщини.

До навчального закладу одразу прибули поліціянти, патрульні, інспектори ювенальної превенції, слідчо-оперативна група Вишгородського РУП, кінологи та вибухотехніки.

Правоохоронці евакуювали 113 дітей та 22 людини персоналу. Територію та приміщення ретельно обстежили – жодних підозрілих предметів не знайшли.

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Згодом вдалося встановити, що до замінування причетний 7-річний учень школи, який пояснив, що таким чином вирішив пожартувати.

– Правоохоронці провели з жартівником профілактичну бесіду. Відповідальність за таку поведінку дитини нестимуть батьки, – йдеться у повідомленні.

Поліцейські нагадують про необхідність приділяти більше уваги вихованню дітей та пояснювати, що такі жарти недопустимі.

Нагадаємо, 18 січня до поліції Києва надійшла інформація про замінування 40 шкіл.

21 січня до поліції надійшло повідомлення про замінування всіх шкіл у Києві.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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