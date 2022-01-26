У Харкові 54-річний чоловік випав з вікна на п’ятому поверсі будинку. Він впав на дах прибудованого до будинку одноповерхового магазину та дивом залишився живим.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, чоловік дістав численні травми. У нього була підозра на перелом хребта та нижніх кінцівок.

Рятувальники піднялися пожежною драбиною та його закріпили на спінальному щиті після проведеного медиками огляду та знеболення.

Його спустили з даху магазину та транспортували до карети швидкої медичної допомоги. Постраждалий потребував негайної допомоги лікарів.

Рятувальники вирушили з бригадою медиків до лікувального закладу, щоб перекласти травмованого чоловіка зі щита на спеціальну медичну каталку.

Аби допомогти 54-річному чоловікові, залучили 10 рятувальників зі служби з надзвичайних ситуацій. Наразі він перебуває під наглядом лікарів – йому надають необхідну медичну допомогу.