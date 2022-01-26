Катували і ґвалтували по черзі: під Сумами подружня пара вбила вдвічі старшого чоловіка

У Сумській області затримали 27-річного чоловіка і 32-річну жінку, які ґвалтували і закатували до смерті вдвічі старшого чоловіка, а його тіло заховали на фермі.

Інцидент стався на околиці села Кам’яне ще у 2019 році. Тоді для власника ферми наймані працівники будували на території колишнього колгоспу стійло для тварин.

Післ завершення роботи подружня пара і старший чоловік влаштували алкогольне застілля. Під час розмови між чоловіками виник конфлікт, оскільки 27-річний працівник залишився незадоволений отриманою зарплатою.

Коли сварка зайшла задалеко, чоловік і дружина зачинили двері підсобного приміщення і накинулися на 52-річного чоловіка із кулаками.

Встановлено, що протягом п’яти годин горе-працівники наносили йому удари сокирою та лопатою. Після цього напівживого чоловіка зґвалтували дерев’яною палицею.

Коли стало зрозуміло, що 52-річний односельчанин помер, жінка разом із чоловіком вирішила позбавитися тіла. Його труп сховали у сушарці, після чого продовжили пити.

Що кажуть у поліції

Місцеві жителі випадково виявили загиблого чоловіка лише у березні 2020 року. З цього моменту тривали оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення усіх обставин розправи над чоловіком.

Зібрані докази вказували на те, що до скоєного причетні саме двоє колишніх працівників фермерського господарства. 27-річний чоловік вже був раніше судимий, а от 32-річна жінка потрапила у поле зору правоохоронців вперше.

Кримінальне провадження відкрито одразу за трьома статтями:

п. 12 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 3 ст. 152 (Зґвалтування, вчинене групою осіб);

ч. 2 ст. 127 (Катування, вчинене групою осіб).

Їм обом уже повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне чоловіку та жінці загрожує довічне позбавлення волі.