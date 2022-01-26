Поліція спростувала інформацію про смерть учасника акції ФОПів під Радою

У поліції прокоментували інформацію про начебто смерть одного з учасників акції Save ФОП під Верховною Радою.

Так, на сторінці Save ФОП у соцмережах повідомили, що одного учасника акції, ймовірно, вбили і вивезли в невідомому напрямку. Водночас у поліції заявили, що ця інформація не відповідає дійсності. Її спростовує відео з камер спостереження.

На кадрах видно, що чоловіку, який втратив свідомість, представники поліції та Національної гвардії надали першу медичну допомогу, після чого він із товаришем самостійно залишив місце проведення акції.

25 січня ФОПи вийшли на мітинг під Верховною Радою. Вони вимагали, щоб парламент ухвалив законопроєкт №5866-1, який спрямований на захист спрощеної системи оподаткування.

Спочатку акція протесту проходила спокійно, але мітингувальники влаштували штовханину із правоохоронцями. Учасники акції знесли обмежувальний паркан та намагалися штурмувати будівлю парламенту.

Сили поліції та Нацгвардії, які з самого ранку слідкували за правопорядком на мітингу, намагалися стримати натовп.

Пізніше на Facebook-сторінці Підприємці України/SaveФОП з’явився допис про начебто одного вбитого, який власне і спростували правоохоронці.