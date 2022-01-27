Святкували іменини: киянин порізав доньку та її кавалера, після чого викинувся з балкону

У Києві святкування дня народження старенького дідуся закінчилося різаниною та спробою самогубства. Син іменинника з ножем накинувся на рідну доньку та її кавалера.

Інцидент стався в одній із п’ятиповерхівок на бульварі Перова, що у Дніпровському районі столиці.

Хто викинувся із вікна

Того вечора місцева мешканка поверталася додому з роботи, коли побачила перед вікнами чоловіка, який лежав на закривавленому снігу.

Вона негайно викликала медиків: з’ясувалося, що він випав з балкону на четвертому поверсі. Із численними переломами та в критичному стані чоловіка госпіталізували.

– Він лежав тут, на цьому місці. Як бачите, на снігу залишилася його кров. Медики сказали, що у чоловіка забиття внутрішніх органів, перелом кісток. Дуже в тяжкому стані, – розповіли очевидці.

Поліцейські з’ясували, що самогубство хотів вчинити син пенсіонера, який проживав у тій квартирі.

Чим закінчилися іменини

Привітати старенького батька з днем народження Олег приїхав разом із його онукою. Свято проходило мирно, та коли гості розійшлися, він посварився із донькою.

Самотужки п’яного батька дівчина не змогла втихомирити, тому вирішила покликати на захист свого хлопця, який жив по сусідству. Вже за лічені хвилини він прийшов до квартири, однак Олег накинувся на нього з кухонним ножем.

– Батько напав на неї напав з ножем, дівчина почала захищатися. Начебто, взялася за цей ніж, котрим він хотів нанести удар, але чоловік поцілив хлопцеві у шию. У дівчини був поріз лівої руки, у її хлопця проникнення в шию не було, а тільки надріз, – пригадують очевидці.

Зрозумівши, що поранив рідну доньку, горе-батько кинув ніж на підлогу: вже за декілька секунд він побіг на балкон і вистрибнув у вікно.

Що кажуть медики

Постраждалим дівчині та її хлопцеві пощастило, оскільки ножові рани виявилися неглибокими.

А от їхній кривдник у реаніміації – балансує на межі життя та смерті. Якщо чоловік отямиться, за замах на вбивство доньки він знову може повернутися за ґрати.

Як виявилося, горе-батько вже перебував у місцях позбавлення волі. Тоді йому присудили 20 років в’язниці.