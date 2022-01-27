Труп знайшли у вигрібній ямі: на Запоріжжі чоловіки вбили товариша будівельним степлером

На Запоріжжі двоє чоловіків із заздрощів розправилися над своїм товаришем. Тіло чоловіка знайшли у ямі з нечистотами, а з його будинку зникло півтора мільйона гривен.

Інцидент стався у місті Оріхів. 52-річний Ігор мав декілька автомобілів та стабільну роботу – продавав будівельні матеріали.

Першими про зникнення чоловіка здогадалися сусіди, які помітили, що його авто вже другу добу стояло під парканом, а не в гаражі. На дзвінки Ігор також не відповідав.

Коли ж додому до Ігоря навідалися родичі, в будинку застали повний безлад та зрізані замки на гаражних воротах: хтось викрав його автомобіль та гроші із сейфів.

– Зайшли у хату, а там все отак, усе перевернуто! Видно, що там була бійка. В гаражі сейфи були зрізані, все викинуто, – розповіла родичка зниклого чоловіка Людмила.

Правоохоронці виявили сліди крові у будинку, тому надіятися, що Ігор залишився живий, було марно. Того ж дня у лісосмузі знайшли викрадену машину чоловіка, однак в салоні його не було.

Вбивць затримали

За допомогою свідчень сусідів Ігоря слідчі вийшли на слід 41-річного Віталія, який жив за два будинки від зниклого чоловіка і часто приходив до нього в гості.

Підозрюваний майже відразу зізнався у скоєному і привів правоохоронців до місця, де заховав труп. З’ясувалося, що 52-річного Ігоря вбили саморобним будівельним степлером, поціливши прямо у голову.

Щоб позбутися тіла, разом зі спільником Віталій скинув тіло до вигрібної ями, заповненої нечистотами. Після цього вони винесли з будинку колишнього друга телевізор та півтора мільйона гривень готівкою.

– В умисному вбивстві з корисливих мотивів, підозрюються двоє, раніше засуджених чоловіків. Їхнє місцезнаходження встановили працівники кримінальної поліції та провели затримання, – підтвердили у поліції.

Обоє чоловіків, згідно з рішенням суду, вже у СІЗО. Слідство продовжує пошуки зниклих грошей, адже півтора мільйона у будинках підозрюваних не було.