Забрав навіть продукти: на Дніпропетровщині чоловік пограбував стареньку бабусю

У Дніпропетровській області затримали чоловіка, який цинічно пограбував стареньку бабусю. За скоєне йому загрожує до семи років за ґратами.
Інцидент стався вдень 24 січня в одній із квартир міста Покров. 56-річний зловмисник непомітно прокрався до оселі, коли пенсіонерка ще не встигла замкнути вхідні двері на замок.
Чоловік дістав ножа і почав погрожувати 82-річній жінці розправою. Перелякана бабуся віддала йому старенький мобільний телефон, готівку та навіть продукти, які вранці купила у магазині.
Після цього зловмисник, не заподіявши шкоди здоров’ю жінки, спокійно покинув її квартиру.
Оперативники затримали підозрюваного вже за півгодини після пограбування: бабуся негайно зателефонувала до поліції і описала прикмети нападника.
Усе, що встиг поцупити 56-річний чоловік, правоохоронці повернули бабусі. Її кривдником виявився раніше судимий місцевий мешканець.
Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 187 (Розбій) КК України. Найближчим часом суд обере підозрюваному запобіжний захід.