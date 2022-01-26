У Дніпропетровській області затримали чоловіка, який цинічно пограбував стареньку бабусю. За скоєне йому загрожує до семи років за ґратами.

Інцидент стався вдень 24 січня в одній із квартир міста Покров. 56-річний зловмисник непомітно прокрався до оселі, коли пенсіонерка ще не встигла замкнути вхідні двері на замок.

Чоловік дістав ножа і почав погрожувати 82-річній жінці розправою. Перелякана бабуся віддала йому старенький мобільний телефон, готівку та навіть продукти, які вранці купила у магазині.

Забрав навіть продукти: на Дніпропетровщині чоловік пограбував стареньку бабусю / 2 фотографии

Після цього зловмисник, не заподіявши шкоди здоров’ю жінки, спокійно покинув її квартиру.

Оперативники затримали підозрюваного вже за півгодини після пограбування: бабуся негайно зателефонувала до поліції і описала прикмети нападника.

Усе, що встиг поцупити 56-річний чоловік, правоохоронці повернули бабусі. Її кривдником виявився раніше судимий місцевий мешканець.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 187 (Розбій) КК України. Найближчим часом суд обере підозрюваному запобіжний захід.