Донька шукала тиждень: у Маріуполі труп 80-річної жінки знайшли у квартирі її зятя

У Маріуполі 47-річний уродженець РФ жорстоко розправився над літньою жінкою. Тіло бабусі він майже місяць переховував у власній квартирі.

Про зникнення пенсіонерки в поліцію повідомила її донька. 52-річна жінка повернулася з-за кордону і зрозуміла, що матері вдома немає.

Усі підозри впали на співмешканця жінки, оскільки саме його вона попросила приглянути за 80-річною матір’ю. 47-річний чоловік погодився і протягом цього часу робив у її квартирі ремонт.

– Донька декілька місяців перебувала на заробітках в іншій країні, а чоловік у цей час доглядав за літньою матір’ю. Коли 52-річна жінка повернулася до Маріуполя, співмешканець повідомив їй, що матір самостійно пішла з дому тиждень тому та не повернулася, – йдеться у повідомленні.

У поліції також встановили, що пенсіонерка мала психічні порушення і потребувала особливого догляду.

Що було на допиті

Під час спілкування з правоохоронцями 47-річний чоловік зізнався у вбивстві своєї тещі. Конфлікт між ними виник ще наприкінці грудня, і саме тоді чоловік побив літню жінку.

– Ну, я вдарив її у груди, вона відлетіла на ліжко. Після цього я підійшов, спробував її вгамувати, вона якось там намагалася закриватися, вдарив її кілька разів кулаком у область голови та обличчя. Я побачив кров, розсічення, мене це трохи протверезило, я просто взяв ковдру, вкрив її і пішов заспокоювати собі нерви, – розповів підозрюваний.

Коли чоловік зрозумів, що бабуся померла, він намагався приховати сліди злочину. Підозрюваний побоявся виносити її тіло з дому і водночас не хотів жити у квартирі, в якій чутно трупний запах.

– Через чотири-п’ять діб вона вже почала розкладатися. Ну, я замотав її в ковдру, замотав ще в плівку і скотчем, щоб вона погано не пахла. Я не знав, як вчинити в цій ситуації, – зізнався він.

Чоловік показав слідчим, де сховав труп: його знайшли за тумбочкою, накритим ще одним килимом.

За результатами судмедекспертизи, смерть 80-річної жінки настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми.

Що кажуть у поліції

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України.

Найближчим часом підозрюваному оберуть запобіжний захід: сторона обвинувачення наполягатиме на триманні під вартою.

Якщо суд доведе вину чоловіка, йому загрожує до десяти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.